В Красноярске не дали ввезти 86 кг заражённых нектаринов

На оптовом рынке Красноярска специалисты Россельхознадзора остановили партию нектаринов из Киргизии. 13 июля при досмотре на складе ООО «Евросад» в 15 ящиках (86 кг фруктов) обнаружили признаки заражения.
Как рассказали в управлении, лабораторный анализ подтвердил — это гусеница восточной плодожорки.
Владельцу партии выдали предписание о принятии фитосанитарных мер. По его выбору нектарины уничтожили, чтобы предотвратить распространение вредителя.
Восточная плодожорка — один из самых опасных вредителей плодовых культур. Россельхознадзор напоминает импортёрам о строгом контроле за ввозимой продукцией. В случае выявления нарушений вся партия подлежит уничтожению.
Ранее мы сообщали, что 169 точек общепита в Красноярском крае работали с продуктами без документов.