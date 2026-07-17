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В Красноярске не дали ввезти 86 кг заражённых нектаринов

Владельцу партии выдали предписание о принятии фитосанитарных мер.

На оптовом рынке Красноярска специалисты Россельхознадзора остановили партию нектаринов из Киргизии. 13 июля при досмотре на складе ООО «Евросад» в 15 ящиках (86 кг фруктов) обнаружили признаки заражения.

Как рассказали в управлении, лабораторный анализ подтвердил — это гусеница восточной плодожорки.

Владельцу партии выдали предписание о принятии фитосанитарных мер. По его выбору нектарины уничтожили, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Восточная плодожорка — один из самых опасных вредителей плодовых культур. Россельхознадзор напоминает импортёрам о строгом контроле за ввозимой продукцией. В случае выявления нарушений вся партия подлежит уничтожению.

Ранее мы сообщали, что 169 точек общепита в Красноярском крае работали с продуктами без документов.