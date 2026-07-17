Ориентировщики Хабаровского края успешно выступили на всероссийском турнире

По итогам соревнований в дисциплине «кросс-классика-общий старт» победительницей среди девушек до 17 лет стала Дарья Остапенко, серебряным призером среди юношей в этой возрастной категории — Тимур Неганов. Во второй день турнира Дарья Остапенко повторила успех в этой дисциплине, а Тимур Неганов улучшил результат, придя к финишу первым. Серебро у Максима Павлухина среди юношей до 15 лет.