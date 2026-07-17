Ориентировщики Хабаровского края успешно выступили на всероссийском турнире

Сборная Хабаровского края приняла участие во всероссийских соревнованиях «Томь-2026» по спортивному ориентированию. Спортсмены завоевали девять медалей разного достоинства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в турнире приняли сильнейшие спортсмены из 11 регионов России. В команду Хабаровского края вошли 13 человек.
Соревнования проходили в дисциплинах «кросс-классика-общий старт», «кросс-классика», «кросс-эстафета-3 человека».
По итогам соревнований в дисциплине «кросс-классика-общий старт» победительницей среди девушек до 17 лет стала Дарья Остапенко, серебряным призером среди юношей в этой возрастной категории — Тимур Неганов. Во второй день турнира Дарья Остапенко повторила успех в этой дисциплине, а Тимур Неганов улучшил результат, придя к финишу первым. Серебро у Максима Павлухина среди юношей до 15 лет.
В дисциплине «кросс-эстафета-3 человека» первое место среди юношей до 15 лет у команды, в состав которой вошли Максим Павлухин, Константин Бочков, Марк Мещеряков.
Серебро среди девушек до 15 лет завоевала команда, в которую вошли Анна Федорова, Ольга Божко, Мария Турчина.
В финальный день соревнований атлеты проходили длинную дистанцию, в дисциплине «кросс-лонг-общий старт» серебряным призёром стала Дарья Остапенко, бронзовым — Тимур Неганов.