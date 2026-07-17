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Кудашов отметил, что при нем команда «Динамо» и зрители были одним целым

Специалист возглавлял бело-голубых с 2021 по 2025 год.

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Алексею Кудашову во время работы главным тренером московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» удалось добиться того, что столичная команда стала интересной для болельщиков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 по 2025 год. Под его руководством «Динамо» в 2024 году завоевало второй в истории клуба Кубок континента, вручаемой лучшей команде регулярного чемпионата КХЛ. Спустя сезон команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.

«Я считаю, что у нас именно в “Динамо” получилось создать целостность. Мы создали единое пространство команды и зрителей — это самое главное, — сказал Кудашов. — Да, мы не выиграли Кубок Гагарина, но победили в регулярном чемпионате, взяли бронзовые медали. Был полный стадион, билет трудно был купить, зритель получал удовольствие. Поход на игру “Динамо” стал особенным событием для болельщиков».

В апреле Кудашов был назначен на пост главного тренера «Автомобилиста».

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 11:00 мск.