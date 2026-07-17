Кудашов отметил, что при нем команда «Динамо» и зрители были одним целым

«Я считаю, что у нас именно в “Динамо” получилось создать целостность. Мы создали единое пространство команды и зрителей — это самое главное, — сказал Кудашов. — Да, мы не выиграли Кубок Гагарина, но победили в регулярном чемпионате, взяли бронзовые медали. Был полный стадион, билет трудно был купить, зритель получал удовольствие. Поход на игру “Динамо” стал особенным событием для болельщиков».