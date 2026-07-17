Первая в мире женщина — капитан атомного ледокола: судно могут остановить белые медведи

— На ледоколе при работе в Арктике человек решает, как поступить. На основе своего опыта, потому что в Арктике все динамично. Постоянно меняется ледовая обстановка из-за ветра, течения, и только человек решает, какой дорогой пойти или какой маневр совершить. Нельзя предугадать при помощи искусственного интеллекта, куда побежит тот же белый медведь или где будет тюлень в то или иное время. Поэтому все по факту и только человек.