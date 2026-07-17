Народные приметы на 18 июля: чего нельзя делать в Лунный праздник?

Чтобы в доме всегда водились деньги, можно провести такой обряд. Выкопать луковицу в огороде, разрезать на две части и положить монету между половинками, затем соединить их и завернуть в белую ткань. Получившийся ритуальный предмет следует обмотать красной нитью и закопать с восточной стороны дома на закате, уйти не оглядываясь. Наши пращуры верили, что этот нехитрый способ поможет разбогатеть. Если все сделать правильно, то финансовое положение проводившего обряд улучшится уже на седьмые сутки.