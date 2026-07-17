Народные приметы на 18 июля: чего нельзя делать в Лунный праздник?

18 июля Церковь чтит память Афанасия Афонского, наши предки в этот день отмечали Месяцев или Лунный праздник. С этой датой у них было связано немало примет и традиций. Также на Руси люди соблюдали множество запретов, ведь тем, кто рискнет их нарушить, мудрецы далекого прошлого сулили потерю денег, здоровья и семейного счастья.
Народные приметы на 18 июля: что нельзя делать.
В этот день категорически запрещается тосковать и долго находиться в одиночестве. Считалось, что в таком случае весь год пройдет в печали и слезах.
Нельзя отказываться от приглашений в гости. Если забыть про это правило, можно всех друзей растерять.
Не следует подслушивать чужие разговоры. На Руси бытовало мнение, что из-за этого есть риск оглохнуть.
Также не рекомендуется переедать, так как бессонница потом замучает.
Если верите в приметы, лучше не браться за ремонт. 18 июля Домовой отдыхает, а значит шум в жилище может его разозлить.
День не подходит и для начала строительства, а также установки заборов. Работа не будет спориться, вы лишь потратите время зря.
Следует быть осторожнее в общении. Не нужно раскрывать душу всем подряд. Делитесь планами только с родней, другие люди могут сглазить.
Не стоит стричь волосы и ногти — с ними можно жизнь свою укоротить.
Матери не должны допивать и доедать за своими детьми. Наши пращуры верили, что так чадо лишится здоровья и удачи.
Тем, кто переживает о деньгах, не стоит занимать у кого-либо даже копейку. Из-за этого можно оказаться в долговой яме.
В старину поговаривали, что 18 июля ни в коем случае не следует смотреть на солнце. Люди боялись потерять из-за этого зрение.
Нельзя держать окна закрытыми весь день. Необходимо проветрить жилище, чтобы ветер «выдул» из него все невзгоды и болезни.
Запрещается ломать ветви берез, мусорить и сквернословить рядом с этими деревьями. Наши предки считали, что нарушение этого правила обернется потерей близкого человека.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 18 июля: что можно делать.
Наши предки начинали этот день с посещения церкви. На службу люди ходили целыми семьями. Если кто не мог отправиться в храм по состоянию здоровья, то молился дома. 18 июля считается важной датой для духовной работы. Нужно не только говорить с Господом, но и размышлять о своей жизни, поступках. Важно совершать добрые дела, помогать ближним.
Поскольку на Руси особую роль играла благотворительность, наши пращуры старались не оставить без внимания никого, кто одинок, немощен или беден. Даже те, кто сам вечно перебивался с копейки на копейку, помогали беднякам и старикам. Хозяюшки пекли пироги и спешили накормить сирот, нищих у храмов, странников.
18 июля важно провести рядом с семьей. Общие дела помогут укрепить отношения. А чтобы в доме всегда царило взаимопонимания, можно заварить вечером липовый чай. Также в старину говорили, что в этот день нужно постелить на кухне новую скатерть. Тогда и голода можно не бояться.
Чтобы в доме всегда водились деньги, можно провести такой обряд. Выкопать луковицу в огороде, разрезать на две части и положить монету между половинками, затем соединить их и завернуть в белую ткань. Получившийся ритуальный предмет следует обмотать красной нитью и закопать с восточной стороны дома на закате, уйти не оглядываясь. Наши пращуры верили, что этот нехитрый способ поможет разбогатеть. Если все сделать правильно, то финансовое положение проводившего обряд улучшится уже на седьмые сутки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 18 июля.
Если облака быстро бегут по небу, дождя не миновать.
Солнечная погода — предвестник теплого августа и богатого урожая.
Туман указывает на повышение температуры воздуха. В ближайшие дни жара не отступит.
Если утром на небе появилась радуга, после обеда придут осадки.
Рыбы плещутся рядом с поверхностью воды? Скоро начнется дождь.
Если птицы дерутся, на днях установится знойная погода.
Сильный ветер ближе к ночи указывает на то, что впереди целая неделя ненастья.
Именинники 18 июля.
В этот день именины празднуют Анна, Арнольд, Афанасий, Камилла, Кирилл, Сергей и Степан.