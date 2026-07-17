Почему дождь 17 июля — лучший знак: Главные народные приметы и запреты Андреева дня

К середине июля на Руси наступала важная пора, а озимые хлеба начинали наполняться зерном, овёс поднимался всё выше, а будущий урожай уже можно было оценить по виду полей. Именно поэтому 17 июля получило в народном календаре название Андрей Налива. В этот день крестьяне внимательно следили за небом, ждали благодатного дождя и старались не лениться, чтобы не остаться зимой без запасов. Life.ru разобрался, как правильно провести 17 июля, какие народные приметы связаны с этой датой и почему андреевский дождь встречали с радостью.