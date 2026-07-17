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В первом полугодии импорт пива из недружественных России стран сократился на 34%

Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, в России за первые шесть месяцев 2026 года снизился на 34%. За этот период объём таких поставок составил 61,7 миллиона литров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Источник: Life.ru

Согласно ЦРПТ, сокращение затронуло только зарубежные поставки из государств вне Евразийского экономического союза. Ввоз пива из стран ЕАЭС, напротив, увеличился в два раза по сравнению с январём-июнем прошлого года.

Всего за полгода в России в оборот поступило 5,35 миллиарда литров пива — почти столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Большая часть этой продукции была произведена внутри страны: на российских производителей пришлось 95,4% рынка. Одновременно вырос объём продаж напитка. По данным Центра, россияне за январь-июнь приобрели 3,103 миллиарда литров пива, что на 3,38% превышает показатель прошлого года, это соответствует росту в 18%.

А ранее Life.ru писал, что в мае американские компании потратили на российскую сладкую газировку почти полмиллиона долларов — это рекордный показатель с 2003 года. Импорт напитков вырос до 491,5 тысячи долларов, что в 3,4 раза больше, чем в апреле (144,9 тысячи долларов). Параллельно увеличился ввоз российской минеральной воды: её поставки выросли с 110,3 до 171,9 тысячи долларов.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.