В первом полугодии импорт пива из недружественных России стран сократился на 34%

Всего за полгода в России в оборот поступило 5,35 миллиарда литров пива — почти столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Большая часть этой продукции была произведена внутри страны: на российских производителей пришлось 95,4% рынка. Одновременно вырос объём продаж напитка. По данным Центра, россияне за январь-июнь приобрели 3,103 миллиарда литров пива, что на 3,38% превышает показатель прошлого года, это соответствует росту в 18%.