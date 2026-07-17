Театральный фестиваль пройдет в августе в Нижнем Новгороде

Программа фестиваля охватит два временных блока: первый пройдёт с 31 июля по 2 августа, второй — с 7 по 9 августа. В эти дни зрители смогут познакомиться с разноплановыми сценическими работами, размещёнными в нестандартных городских локациях. В афише — как интерпретации произведений русской классики, так и иммерсивные проекты, стирающие границу между актёром и публикой.