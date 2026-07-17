Театральный фестиваль пройдет в августе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в четвёртый раз состоится театральный фестиваль «Специфик» (16+). Об этом заявили организаторы мероприятия.
Программа фестиваля охватит два временных блока: первый пройдёт с 31 июля по 2 августа, второй — с 7 по 9 августа. В эти дни зрители смогут познакомиться с разноплановыми сценическими работами, размещёнными в нестандартных городских локациях. В афише — как интерпретации произведений русской классики, так и иммерсивные проекты, стирающие границу между актёром и публикой.
По словам заместителя главы Нижегородской области Олега Берковича, «Специфик» стал одним из первопроходцев в освоении городской среды и индустриальных пространств — фестиваль во многом предвосхитил актуальный сегодня тренд. При этом проект принципиально избегает самоповторов: ежегодно он предлагает публике обновлённый городской маршрут, необычные площадки и оригинальные форматы взаимодействия со зрителем.
Организатором фестиваля выступает Центр театрального мастерства. В этом году в программе — работы режиссёров Юрия Квятковского, Филиппа Гуревича, Сергея Тонышева, Дениса Парамонова и Владимира Даная.
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