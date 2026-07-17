Хабаровчанка получила 2 млн рублей за фантомного ребёнка

В Хабаровске 42-летнюю женщину обвиняют в незаконном получении пособий на сумму свыше двух миллионов рублей. Четыре года она оформляла социальные выплаты по поддельным документам о рождении ребёнка, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.