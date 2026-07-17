Хабаровчанка получила 2 млн рублей за фантомного ребёнка

В Хабаровске 42-летнюю женщину обвиняют в незаконном получении пособий на сумму свыше двух миллионов рублей. Четыре года она оформляла социальные выплаты по поддельным документам о рождении ребёнка, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По версии следствия, в мае 2021 года горожанка представила в ЗАГС бумаги, согласно которым якобы родила вне медицинского учреждения. На их основании сведения о ребёнке внесли в официальные документы, после чего женщина получила право обращаться за государственной поддержкой.
Деньги поступали из федерального бюджета в течение четырёх лет. Среди оформленных выплат были и пособия, предусмотренные национальным проектом «Демография».
Следователи выделили в действиях хабаровчанки три эпизода мошенничества при получении социальных выплат. Общий ущерб государству превысил два миллиона рублей.
Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в районный суд Хабаровска, где женщине предстоит ответить по предъявленному обвинению.