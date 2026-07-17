Почетному красноярцу Петру Косьяненко исполнилось 104 года

Косьяненко родился 15 июля 1922 года на Украине. До войны работал на сплаве леса. В 1941 году его призвали в Красную Армию и направили на дальневосточное направление, где он воевал в артиллерийских войсках до 1946 года. После окончания войны с Японией продолжил службу и демобилизовался в 1951 году. В мирное время помогал строить закрытый город Железногорск. Его общий трудовой стаж составляет 45 лет: работал шофером в автобазе, затем старшим механиком в хлебторге, бригадиром слесарей в автотранспортном предприятии № 3. С должности сторожа в таксопарке ушел на заслуженную пенсию.