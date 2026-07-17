Израиль продолжает критиковать сделку США с Турцией по F-35: это взбесило Трампа

Критика со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху в адрес потенциальной сделки по продаже Турции американских F-35 вызвала сильное недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме.
По уточнениям, американский лидер «пришел в ярость» из-за того, что израильский премьер ранее заявил о противодействии передаче этих истребителей Турции. Другой источник портала уточнил, что Трамп счел подобное вмешательство со стороны Нетаньяху недопустимым.
По словам главы Белого дома, продажа Турции истребителей F-35 привела бы к укреплению отношений между Вашингтоном и Анкарой.
До этого Израиль уже выражал глубокую озабоченность в связи с возможностью поставки Турции истребителей F-35 Lightning II.