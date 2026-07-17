Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль продолжает критиковать сделку США с Турцией по F-35: это взбесило Трампа

Axios: Трамп пришёл в ярость из-за критики Нетаньяху по поводу F-35 для Турции.

Источник: Комсомольская правда

Критика со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху в адрес потенциальной сделки по продаже Турции американских F-35 вызвала сильное недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

По уточнениям, американский лидер «пришел в ярость» из-за того, что израильский премьер ранее заявил о противодействии передаче этих истребителей Турции. Другой источник портала уточнил, что Трамп счел подобное вмешательство со стороны Нетаньяху недопустимым.

По словам главы Белого дома, продажа Турции истребителей F-35 привела бы к укреплению отношений между Вашингтоном и Анкарой.

До этого Израиль уже выражал глубокую озабоченность в связи с возможностью поставки Турции истребителей F-35 Lightning II.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше