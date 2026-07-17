Израиль продолжает критиковать сделку США с Турцией по F-35: это взбесило Трампа

По уточнениям, американский лидер «пришел в ярость» из-за того, что израильский премьер ранее заявил о противодействии передаче этих истребителей Турции. Другой источник портала уточнил, что Трамп счел подобное вмешательство со стороны Нетаньяху недопустимым.