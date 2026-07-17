Ремонт фасада знаменитого Дома со шпилем на проспекте Ленина запланирован на 2027 год. Сейчас для объекта разрабатывается проектная документация. Об этом депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов сообщил по итогам выезда на объекты, где уже ведётся обновление исторических фасадов.
Дом со шпилем расположен на проспекте Ленина, 21. Здание 1956 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения и одной из главных архитектурных доминант исторического центра Комсомольска-на-Амуре.
«Многие комсомольчане спрашивают меня: будет ли отремонтирован наш знаменитый Дом со шпилем? Конечно, будет. На следующий год в программу заложены ещё десять фасадов, и этот знаковый для города дом — среди них», — рассказал Максим Иванов.
В 2026 году в Комсомольске-на-Амуре приводят в порядок фасады десяти жилых домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Работы проходят в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города до 2030 года. Общая стоимость заключённых муниципальных контрактов превышает 528 миллионов рублей.
Максим Иванов: Дом со шпилем в Комсомольске отремонтируют в следующем году. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Дом со шпилем в Комсомольске отремонтируют в следующем году. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Подрядчики уже установили строительные леса, очищают стены от старой краски и повреждённой штукатурки, восстанавливают отделочные слои. Поскольку фактическое состояние исторических зданий полностью раскрывается только после начала работ, на части объектов потребовались дополнительные решения.
«Важно не просто освоить выделенные средства, а провести работы качественно и в установленный срок. В процессе могут возникать вопросы с материалами, рабочей силой, согласованиями. В таких случаях мы подключаемся, помогаем подрядчику и городским службам быстрее найти решение. Вместе с губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным будем добиваться, чтобы все запланированные объекты были доведены до результата», — подчеркнул Максим Иванов.
Во время выезда депутат обсудил с представителями администрации и подрядных организаций ход ремонта. Одним из вопросов стала нехватка строителей на фоне большого количества одновременно реализуемых в городе проектов. Также потребовалось дополнительное согласование отделочных материалов, первоначально предусмотренных к поставке из других регионов. Сейчас проектные решения скорректированы в пользу продукции, выпускаемой в Хабаровском крае.
Заместитель главы Комсомольска-на-Амуре по вопросам ЖКХ Владимир Бережной сообщил, что непосредственные работы на объектах выполняют преимущественно местные специалисты.
«В этом году мы ремонтируем десять фасадов на общую сумму 528 миллионов рублей. На некоторых домах подрядчики идут с опережением, на остальных — в соответствии с графиком. Все работы планируем завершить до конца октября. При этом субподрядчики и инженерно-технические специалисты, занятые на объектах, в основном комсомольчане и жители Дальнего Востока», — отметил Владимир Бережной.
Всего на 2027 год запланирована подготовка и реализация ремонта ещё десяти исторических фасадов. Помимо Дома со шпилем на проспекте Ленина, 21, в перечень вошли здания на проспектах Ленина и Мира, улицах Кирова, Красногвардейской, Калинина, Пионерской и Аллее Труда. Проектирование восьми объектов уже ведётся.
«Комсомольск-на-Амуре строила вся страна, и город заслуживает того, чтобы его исторические здания выглядели достойно. Я не надзиратель и не контролёр — я помощник. Моя задача в том, чтобы возникающие между подрядчиком и властями барьеры устранялись быстро, а жители видели результат этой большой работы», — заключил Максим Иванов.