Максим Иванов: Дом со шпилем в Комсомольске отремонтируют в следующем году

«В этом году мы ремонтируем десять фасадов на общую сумму 528 миллионов рублей. На некоторых домах подрядчики идут с опережением, на остальных — в соответствии с графиком. Все работы планируем завершить до конца октября. При этом субподрядчики и инженерно-технические специалисты, занятые на объектах, в основном комсомольчане и жители Дальнего Востока», — отметил Владимир Бережной.