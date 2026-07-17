Шесть женщин обвинили экс-главу Elite в изнасиловании и торговле людьми

Защита Жеральда Мари отвергает все обвинения. Адвокат Селин Бекерман заявила, что ее клиент категорически не согласен с претензиями и считает, что спустя почти 40 лет нет оснований для повторного рассмотрения дела. Мари отрицает все обвинения, говорится в сообщении.