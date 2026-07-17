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Шесть женщин обвинили экс-главу Elite в изнасиловании и торговле людьми

Шесть женщин обвинили экс-главу европейского подразделения модельного агентства Elite Жеральда Мари в изнасиловании и торговле людьми, подав против него иск во Франции, сообщает Le Monde.

Шесть женщин обвинили экс-главу европейского подразделения модельного агентства Elite Жеральда Мари в изнасиловании и торговле людьми, подав против него иск во Франции, сообщает Le Monde.

По словам адвоката заявительниц, преступления были совершены в 1980—1990-х годах. Одна из женщин утверждает, что подверглась насилию в несовершеннолетнем возрасте.

Новые обвинения последовали после заявления бывшей топ-модели Кэрри Отис, которая в июне сообщила, что Мари изнасиловал ее в 17 лет и занимался торговлей людьми.

Защита Жеральда Мари отвергает все обвинения. Адвокат Селин Бекерман заявила, что ее клиент категорически не согласен с претензиями и считает, что спустя почти 40 лет нет оснований для повторного рассмотрения дела. Мари отрицает все обвинения, говорится в сообщении.

Ранее одна из предполагаемых жертв известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в изнасиловании.

Сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная за торговлю людьми, предложила Трампу сделку: она очистит его имя от обвинений, если он помилует ее. При этом лидер США не исключил такой возможности.

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