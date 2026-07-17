Юрий Слюсарь и Аслан Хуаде обсудили правопорядок и защиту прав ростовчан

По данным ведомства, в Ростовской области снизился общий уровень преступности, в том числе число тяжких преступлений — по сравнению с показателями прошлого года. Особое внимание в работе уделено защите социально уязвимых категорий: детей‑сирот, жителей аварийных домов, а также участников СВО и их семей.