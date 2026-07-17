Юрий Слюсарь и Аслан Хуаде обсудили правопорядок и защиту прав ростовчан

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил эффективность совместной работы властей и правоохранительных органов. Об этом он сообщил в национальном мессенджере MAX по итогам доклада руководителя СУ СК России по региону Аслана Хуаде.
По данным ведомства, в Ростовской области снизился общий уровень преступности, в том числе число тяжких преступлений — по сравнению с показателями прошлого года. Особое внимание в работе уделено защите социально уязвимых категорий: детей‑сирот, жителей аварийных домов, а также участников СВО и их семей.
Так, 168 жителям выплачена компенсация за жильё в аварийных домах, 123 семьи обеспечены новыми квартирами. В частности, участнику СВО из Константиновска (из числа детей‑сирот) помогли получить жильё взамен сгоревшего, а матери погибшего бойца из Ростова оказали содействие в оформлении земельного участка.
В числе других приоритетов — борьба с фиктивной регистрацией и незаконной миграцией. В регионе действует запрет на отдельные виды работ для иностранцев — эта мера была введена в рамках поддержки инициативы руководителя донского управления СК.
Также ведётся работа по защите трудовых прав: принимаются меры для полного погашения задолженности по зарплате перед 260 жителями.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что социальные вопросы остаются ключевым приоритетом для всех органов власти региона, и высоко оценил вклад Следственного управления и лично Аслана Хуаде в решение этих задач. Глава региона заявил о намерении продолжать сотрудничество.