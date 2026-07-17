Хабаровские ягодные десерты готовятся покорить Китай

Производитель из Хабаровска готовит поставки замороженных безлактозных десертов в Китай. Продукция уже получила сертификат «Сделано в России», а первые дегустации на выставках в Чэнду и Харбине вызвали интерес у китайских покупателей, сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.