Хабаровские ягодные десерты готовятся покорить Китай

Производитель из Хабаровска готовит поставки замороженных безлактозных десертов в Китай. Продукция уже получила сертификат «Сделано в России», а первые дегустации на выставках в Чэнду и Харбине вызвали интерес у китайских покупателей, сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Компания около четырёх лет выпускает десерты из жимолости, смородины, абрикоса и манго. Заморозка позволяет дольше хранить продукцию и перевозить её на большие расстояния, поэтому именно Китай производитель выбрал первым зарубежным направлением.
Перед выходом на новый рынок предприниматели изучили экспортные требования, прошли обучение и начали искать партнёров при поддержке краевого Центра поддержки экспорта. На выставках особенно хорошо встретили ягодные вкусы: у стенда собирались очереди, а посетители отмечали необычность продукта.
Сейчас десерты проходят оформление документов, необходимых для поставок в КНР. Одновременно компания ведёт переговоры с потенциальными дистрибьюторами и торговыми площадками.
Сертификат «Сделано в России» даёт производителю право участвовать в зарубежных выставках, деловых встречах и рекламных кампаниях Российского экспортного центра. Работа проходит по президентскому нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», а всего такой знак уже получили около 20 компаний Хабаровского края.