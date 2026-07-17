Ракеты и дроны ВС РФ поразили военные цели в Одессе, Сумах и Николаеве

Первую атаку провели вечером по аэродрому «Школьный», с которого Вооружённые силы Украины (ВСУ) запускают дроны по Крыму. После удара в районе аэродрома появилось зарево от пожара. Под атаку также попали складские помещения в центральной части Одессы. Местные жители сообщили о повторной детонации и взрывах, «от которых подпрыгнули дома».