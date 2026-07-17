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Ракеты и дроны ВС РФ поразили военные цели в Одессе, Сумах и Николаеве

Российские военнослужащие нанесли удары по военным объектам в Одессе, Сумах и Николаеве. После атак очевидцы заметили пожары и густой дым. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Первую атаку провели вечером по аэродрому «Школьный», с которого Вооружённые силы Украины (ВСУ) запускают дроны по Крыму. После удара в районе аэродрома появилось зарево от пожара. Под атаку также попали складские помещения в центральной части Одессы. Местные жители сообщили о повторной детонации и взрывах, «от которых подпрыгнули дома».

Новая волна ударов началась около 05:10. Для атаки применили ракеты Х-59. Очевидцы услышали несколько взрывов в северной части города, после чего над одним из районов поднялся густой дым.

Также сообщается об атаке пяти корректируемых авиационных бомб (КАБ) по Сумам. После удара повреждено нежилое многоэтажное здание. Также беспилотники «Герань» атаковали город Николаев.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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