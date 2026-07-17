Эксперт рассказала, как сэкономить при электроотоплении дома

«Не берите котел с запасом мощности, это ведет к частому включению-выключению и перерасходу. Лучше сделать точный расчет теплопотерь дома с инженером. Для ванной или прихожей можно использовать теплый пол или инфракрасные панели, чтобы не греть весь дом равномерно. Если дом большой, разделите систему на зоны. Отапливайте только те помещения, которыми пользуетесь в данный момент», — поделилась также рекомендациями она.