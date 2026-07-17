Эксперт рассказала, как сэкономить при электроотоплении дома

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сэкономить электроэнергию при электроотоплении дома реально, если снизить потери тепла и установить погодозависимую автоматику, рассказала РИА Новости ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.
«Сэкономить при электроотоплении в загородном доме вполне реально, по принципу “чем меньше тепло уходит наружу, тем меньше счет”. Наиболее действенные меры — качественное утепление дома, установка программируемых термостатов и погодозависимой автоматики, переход на тепловой насос вместо прямого электрического отопления, а также использование многотарифного учета с переносом части потребления на ночные часы», — сказала она.
Безрукова пояснила, что если тепло активно уходит через стены, крышу, пол и окна, котел будет работать почти без остановки. Поэтому нужно утеплить фасад, чердак, фундамент, заменить старые окна на энергоэффективные стеклопакеты, обновить уплотнители на дверях. Отдельно необходимо поискать с помощью тепловизора «мостики холода». Обычно это стыки и углы.
Только через вентиляционные каналы утекает до 12% тепла, поэтому можно установить приточно-вытяжную вентиляцию, отметила эксперт. В свою очередь, установка терморегуляторов на радиаторы не даст системе перегреваться и расходовать питание.
«Не берите котел с запасом мощности, это ведет к частому включению-выключению и перерасходу. Лучше сделать точный расчет теплопотерь дома с инженером. Для ванной или прихожей можно использовать теплый пол или инфракрасные панели, чтобы не греть весь дом равномерно. Если дом большой, разделите систему на зоны. Отапливайте только те помещения, которыми пользуетесь в данный момент», — поделилась также рекомендациями она.
Безрукова добавила, что в комплексе такие решения позволяют сократить затраты на электроэнергию на десятки процентов, а в случае замены электрических котлов на современные тепловые насосы — в 2−4 раза в зависимости от климата и характеристик дома.