В центре Красноярска демонтировали 37 незаконных времянок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе за первое полугодие с муниципальной земли убрали 37 самовольно установленных временных сооружений.
Как сообщили в администрации, 29 объектов владельцы демонтировали самостоятельно после получения уведомлений. Еще восемь сооружений были снесены принудительно за счет бюджета.
Большую часть демонтированных объектов составили металлические гаражи, ограждения и шлагбаумы. Работы проводились на улицах 3-й Дальневосточной, Вечерней, Водянникова, Гайдара, Горького, Республики, Урицкого, Шахтеров, а также на острове Молокова. Кроме того, были убраны один павильон и два киоска.
Самый крупный демонтаж прошел на улице Коммунистической, 15. Там ликвидировали гаражный массив из 24 металлических гаражей.
«С каждым годом мы видим: собственники всё осознаннее подходят к ситуации и предпочитают убирать незаконные сооружения своими силами. В этом году так поступили восемь из десяти владельцев. Это разумный выбор — тот, кто вывез объект сам, не несёт дополнительных расходов на возмещение затрат бюджета. Хочу также напомнить жителям: наша работа касается только сооружений, расположенных на муниципальной земле. Если временный объект находится на придомовой территории, вопрос нужно решать через управляющую организацию», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.