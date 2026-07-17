В центре Красноярска демонтировали 37 незаконных времянок

«С каждым годом мы видим: собственники всё осознаннее подходят к ситуации и предпочитают убирать незаконные сооружения своими силами. В этом году так поступили восемь из десяти владельцев. Это разумный выбор — тот, кто вывез объект сам, не несёт дополнительных расходов на возмещение затрат бюджета. Хочу также напомнить жителям: наша работа касается только сооружений, расположенных на муниципальной земле. Если временный объект находится на придомовой территории, вопрос нужно решать через управляющую организацию», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.