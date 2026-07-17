Воронежский врач перечислил наиболее распространенные локализации онкозаболеваний

В лидеры такого антирейтинга выходит рак кожи: в 2025-м специалисты зарегистрировали 209 случаев меланомы и свыше двух тысяч других новообразований этого органа. По словам главврача Воронежского областного онкоцентра, важно самостоятельно осматривать тело и обращать внимание на изменения. Например, если родинка меняет цвет, растет, начинает кровоточить или находится в месте, где постоянно травмируется — это повод сходить к врачу и, скорее всего, удалить ее, чтобы не спровоцировать развитие онкологии.