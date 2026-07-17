В Красноярском крае менеджер банка похитила у состоятельных клиентов больше 107 млн рублей

Прокуратура Красноярского края утвердила постановление о направлении в Центральный районный суд краевого центра уголовного дела в отношении экс-менеджера одного из крупных банков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 2015 по 2021 год женщина состояла в должности руководителя группы частного капитала и обслуживала самых состоятельных клиентов банка. Имея доступ к их счетам, она разработала криминальную схему. Пользуясь служебными полномочиями, женщина убеждала коллег оформлять необходимые документы, уверяя, что клиенты находятся у нее в кабинете или уже дали согласие на операции. Затем злоумышленница подделывала подписи на доверенностях, заявлениях и платежных поручениях, а деньги переводила на подконтрольные счета либо получала наличными через кассу банка. От действий мошенницы пострадали 11 обеспеченных вкладчиков финансовой организации, а суммарный материальный урон составил свыше 107,4 миллиона рублей. В период предварительного следствия подозреваемая была направлена на всестороннюю судебно-психиатрическую оценку. Специалисты пришли к выводу о наличии у нее стойкого психического заболевания, из-за которого она не могла отдавать себе отчет в реальном содержании своих поступков и контролировать их. На этом основании надзорное ведомство санкционировало постановление об отправке уголовного дела для рассмотрения возможности назначения бывшей сотруднице банка принудительного лечения. С целью последующей компенсации потерь следствие заблокировало активы гражданского мужа обвиняемой общей стоимостью более 72,4 миллиона рублей.