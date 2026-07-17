Студент с Сахалина украл у бабушки 290 тысяч и потратил их в Хабаровске

В Хабаровске 20-летнего студента подозревают в краже 290 тысяч рублей у собственной бабушки. Пока приехавшая в гости пенсионерка спала, внук перевёл её накопления на свою карту, удалил банковские уведомления, а затем сделал вид, что ничего не знает о пропаже, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Жительница Охи остановилась у родственника в квартире на улице Княжничной. Ранее она несколько раз давала молодому человеку банковские карты для покупки продуктов и оплаты повседневных расходов, поэтому он знал пин-коды и пароли от мобильных приложений.
Ночью студент взял телефон спящей бабушки и отправил себе все деньги с её счетов. Чтобы скрыть следы, он стёр сообщения о переводах, а когда женщина обнаружила пропажу, заявил, что не представляет, кто мог похитить сбережения.
Полицейские установили причастность внука к исчезновению денег и задержали его. К тому времени большую часть добычи молодой человек успел потратить на развлечения, одежду и продукты, однако его родители полностью возместили пенсионерке ущерб.
Против студента возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта. Ему грозит до шести лет лишения свободы, на время расследования молодой человек обязан являться по вызовам следователя.