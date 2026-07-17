Студент с Сахалина украл у бабушки 290 тысяч и потратил их в Хабаровске

В Хабаровске 20-летнего студента подозревают в краже 290 тысяч рублей у собственной бабушки. Пока приехавшая в гости пенсионерка спала, внук перевёл её накопления на свою карту, удалил банковские уведомления, а затем сделал вид, что ничего не знает о пропаже, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.