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Студент с Сахалина украл у бабушки 290 тысяч и потратил их в Хабаровске

Когда женщина обнаружила пропажу, внук заявил, что не представляет, кто мог похитить сбережения.

В Хабаровске 20-летнего студента подозревают в краже 290 тысяч рублей у собственной бабушки. Пока приехавшая в гости пенсионерка спала, внук перевёл её накопления на свою карту, удалил банковские уведомления, а затем сделал вид, что ничего не знает о пропаже, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Жительница Охи остановилась у родственника в квартире на улице Княжничной. Ранее она несколько раз давала молодому человеку банковские карты для покупки продуктов и оплаты повседневных расходов, поэтому он знал пин-коды и пароли от мобильных приложений.

Ночью студент взял телефон спящей бабушки и отправил себе все деньги с её счетов. Чтобы скрыть следы, он стёр сообщения о переводах, а когда женщина обнаружила пропажу, заявил, что не представляет, кто мог похитить сбережения.

Полицейские установили причастность внука к исчезновению денег и задержали его. К тому времени большую часть добычи молодой человек успел потратить на развлечения, одежду и продукты, однако его родители полностью возместили пенсионерке ущерб.

Против студента возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта. Ему грозит до шести лет лишения свободы, на время расследования молодой человек обязан являться по вызовам следователя.