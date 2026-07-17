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Водителям показали, как изменится развязка на Обходе Красноярска

Дорожники сделали визуализацию завершенной реконструкции транспортной развязки вблизи Солонцов.

В Управлении автодорог Красноярского края сделали визуализацию завершенной реконструкции транспортной развязки вблизи Солонцов.

Главное изменение — существующий путепровод через проспект Котельникова расширят до полноценных 4-х полос. Появятся переходно-скоростные полосы, разворотные петли разделят потоки машин, установят барьерное ограждение. Это сделает движение безопаснее и снизит аварийность на одном из самых загруженных участков.

Кроме того, уже построили подземный пешеходный переход от Новалэнда к Солонцам. Сейчас в нем ведут отделочные работы, а скоро приступят к устройству пешеходных дорожек и подпорных стенок.

Вся развязка будет полностью освещена — специалисты уже заливают фундамент для опор электроосвещения.

Сегодня проектировщики впервые показали, как будет выглядеть обновленная магистраль.

«Учитывая близость объекта к городу, его важную транспортную и социальную значимость, внимание к реконструкции приковано, мягко говоря, немалое. И, конечно же, у людей закономерно возникают вопросы — каков итог этих работ, если всё, как им казалось, было нормально? Для ответа на эти вопросы мы попросили проектировщика подготовить визуализацию завершенного объекта», — рассказал руководитель КрУДора Андрей Журавлев.

Напомним, реконструкция транспортной развязки на трассе Обход Красноярска, входящей в опорную дорожную сеть края, стартовала в 2025 году с выноса инженерных сетей и сноса старой АЗС. Основную работу выполнят в текущем сезоне. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», их общая стоимость работ — 1,8 млрд рублей (деньги выделены из краевого бюджета), проектировщик — ООО «Дорпроект», подрядчик — ООО «НБС-Сибирь». Завершить реконструкцию планируется осенью 2027 года.