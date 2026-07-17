Водителям показали, как изменится развязка на Обходе Красноярска

«Учитывая близость объекта к городу, его важную транспортную и социальную значимость, внимание к реконструкции приковано, мягко говоря, немалое. И, конечно же, у людей закономерно возникают вопросы — каков итог этих работ, если всё, как им казалось, было нормально? Для ответа на эти вопросы мы попросили проектировщика подготовить визуализацию завершенного объекта», — рассказал руководитель КрУДора Андрей Журавлев.