На Камчатке мама 11 детей получила звание «Мать-героиня»

Ранее жительница Томской области, воспитавшая 15 детей, не получила государственное звание «Мать-героиня». Чиновники сослались на прежние административные штрафы её мужа и привод в полицию, который произошёл около 30 лет назад. Они также учли решение женщины перевести приёмного сына в интернат по рекомендации врачебной комиссии из-за его агрессивного поведения.