Скрытые патрули и сплошные проверки выйдут на красноярские дороги в выходные

С начала года зафиксировано почти 1 тыс. выездов на встречную полосу и более 2,1 тыс. случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. За нетрезвую езду предусмотрены штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.