Скрытые патрули и сплошные проверки выйдут на красноярские дороги в выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инспекторы будут выявлять выезды на встречную полосу, нетрезвых водителей и нарушения у пешеходных переходов.
С начала года зафиксировано почти 1 тыс. выездов на встречную полосу и более 2,1 тыс. случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. За нетрезвую езду предусмотрены штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.
По данным Госавтоинспекции, за тот же период водители более 1,5 тыс. раз нарушили правила проезда пешеходных переходов. Еще свыше 2,1 тыс. нарушений допустили сами пешеходы.