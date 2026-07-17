Врач перечислил опасные заболевания, при которых человек потеет ночью

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что регулярная ночная потливость может указывать на серьезные патологии. В интервью Daily Mirror специалист перечислил возможные причины — от менопаузы и инфекций (включая туберкулез и ВИЧ) до онкологии, в частности лимфомы, а также нарушений сна, эндокринных сбоев и проблем с сахаром в крови.