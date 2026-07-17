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Врач перечислил опасные заболевания, при которых человек потеет ночью

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что регулярная ночная потливость может указывать на серьезные патологии.

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что регулярная ночная потливость может указывать на серьезные патологии. В интервью Daily Mirror специалист перечислил возможные причины — от менопаузы и инфекций (включая туберкулез и ВИЧ) до онкологии, в частности лимфомы, а также нарушений сна, эндокринных сбоев и проблем с сахаром в крови.

«Если вы просыпаетесь среди ночи насквозь мокрым, это не просто неудобство — это может быть тревожным сигналом», — подчеркнул Хан.

Он уточнил, что единичные эпизоды, особенно в жару или в душной комнате, обычно не опасны. Однако если потливость становится регулярной и сопровождается потерей веса, температурой, усталостью или увеличением лимфоузлов, врач рекомендовал не откладывать визит к терапевту.