Врач перечислил опасные заболевания, при которых человек потеет ночью

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что регулярная ночная потливость может указывать на серьезные патологии. В интервью Daily Mirror специалист перечислил возможные причины — от менопаузы и инфекций (включая туберкулез и ВИЧ) до онкологии, в частности лимфомы, а также нарушений сна, эндокринных сбоев и проблем с сахаром в крови.
«Если вы просыпаетесь среди ночи насквозь мокрым, это не просто неудобство — это может быть тревожным сигналом», — подчеркнул Хан.
Он уточнил, что единичные эпизоды, особенно в жару или в душной комнате, обычно не опасны. Однако если потливость становится регулярной и сопровождается потерей веса, температурой, усталостью или увеличением лимфоузлов, врач рекомендовал не откладывать визит к терапевту.