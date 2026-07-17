Минпросвещения предложило изменить формат «Основ безопасности и защиты Родины»

Минпросвещения предложило с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Предмет могут начать преподавать обучающимся, начиная с переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.