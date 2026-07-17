Более 12,5 тысяч нижегородских школьников прошли обучение в «Лаборатории безопасности» за учебный год

«Проект “Лаборатория безопасности” нижегородского центра “Сфера” — это прекрасный пример того, как на практике можно доступно и эффективно обучить детей правилам дорожного движения. Заниматься этим вопросом необходимо с самого раннего возраста, ведь безопасность превыше всего. Обученный ребенок не только сможет предотвратить трагедию для себя, но и помочь своим сверстникам, а на собственном примере показать, как нужно поступать в тех или иных дорожных ситуациях.