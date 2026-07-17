Более 12,5 тысяч нижегородских школьников прошли обучение в «Лаборатории безопасности» за учебный год

За прошедший учебный год — с сентября по июнь — интерактивные занятия в «Лаборатории безопасности» нижегородского центра «Сфера» посетили 12 692 ребёнка, а летом педагоги мобильного комплекса активно работают в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.
На этой неделе специалисты мобильного комплекса посетили детский оздоровительный центр «Салют» и спортивно-оздоровительный лагерь «Борок».
На занятиях ребята повторили правила дорожного движения и безопасного использования велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Особое внимание уделялось практическим навыкам: дети отрабатывали алгоритм безопасного перехода проёжей части и закрепляли главное правило СИМ — на пешеходном переходе средство необходимо катить рядом, а не пересекать дорогу, стоя на нём. Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и закрепляли полученные знания в практических заданиях на тренажерах.
«Это не просто теоретические знания, а навыки, напрямую связанные с жизнью и здоровьем ребёнка, — отмечает исполняющий обязанности руководителя детского центра “Салют” Олеся Глазкова. — Больше всего понравилось, что “Лаборатория безопасности” предлагает детям живой, практико-ориентированный формат. После занятия стало заметно, что дети стали более осознанно относиться к вопросам дорожной безопасности. Они начали иначе передвигаться по территории лагеря, активнее обсуждать правила и обращать внимание на дорожные знаки».
Такие занятия особенно актуальны в период летних каникул, когда дети чаще передвигаются без сопровождения взрослых. «Лаборатория безопасности» использует современное оборудование для моделирования реальных дорожных ситуаций. Занятия проходят в формате интерактивных игр, работы с тренажёрами и обучения основам оказания первой помощи. Такой подход помогает сформировать устойчивые навыки поведения в реальных условиях.
«Проект “Лаборатория безопасности” нижегородского центра “Сфера” — это прекрасный пример того, как на практике можно доступно и эффективно обучить детей правилам дорожного движения. Заниматься этим вопросом необходимо с самого раннего возраста, ведь безопасность превыше всего. Обученный ребенок не только сможет предотвратить трагедию для себя, но и помочь своим сверстникам, а на собственном примере показать, как нужно поступать в тех или иных дорожных ситуациях.
В арсенале у нашего центра находятся три таких мобильных комплекса. Это позволяет нам доехать даже в самую отдаленную часть региона и предоставить качественное образование каждому школьнику. В этом и заключается главная ценность идеи мобильных лабораторий: мы привозим современные технологии обучения туда, где дети нуждаются в них больше всего", — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Кроме выездной работы в регионе действует комплексная система профилактики: выступают агитбригады, проводятся «минутки безопасности» в школах и работа с родителями.
В области функционируют 530 отрядов ЮИД, объединяющих более 9 тысяч школьников. Комплексный подход позволяет охватить профилактической деятельностью практически все образовательные организации региона, формируя культуру безопасного поведения на дорогах.
Фото: Анна Пигилева, НЦ «Сфера».