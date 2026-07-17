Минпросвещения предложило разделить «Основы безопасности» на два отдельных курса

Ранее Минпросвещения разработало новые правила для учителей, касающиеся дисциплины на уроках. Эти рекомендации вступят в силу в 2026/27 учебном году. Если ученик нарушит дисциплину впервые, учитель может сделать устное замечание. Если же нарушение повторится, педагог имеет право вызвать сотрудника, ответственного за дисциплину. После беседы с учеником этот сотрудник решит, можно ли ему вернуться в класс. В случае необходимости родителям также сообщат о произошедшем.