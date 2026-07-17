Более 80 пьяных водителей задержали в Красноярске благодаря сообщениям горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщили в полку ДПС, за полгода на телефон «Синяя линия» поступило свыше 250 сообщений о нетрезвых водителях.
Благодаря оперативной информации сотрудники Госавтоинспекции смогли своевременно остановить более 80 нарушителей и предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия.
Полицейские напоминают, что круглосуточная «Синяя линия» работает по телефону 263−10−19. Сообщить можно о водителях, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неадекватно ведут себя на дороге или садятся за руль после употребления спиртного.
В Госавтоинспекции призывают красноярцев не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях.
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