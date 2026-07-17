Более 80 пьяных водителей задержали в Красноярске благодаря сообщениям горожан

Полицейские напоминают, что круглосуточная «Синяя линия» работает по телефону 263−10−19. Сообщить можно о водителях, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неадекватно ведут себя на дороге или садятся за руль после употребления спиртного.