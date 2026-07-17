С биробиджанина, сбившего женщину, взыскали 50 тысяч рублей компенсации

В ноябре 2025 года водитель «ВАЗ-21063» сбил 51-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Шолом-Алейхема. Биробиджанка получила ушибы и гематомы, обратилась за помощью в медпункт. Водителя привлекли к административной ответственности. Суд обязал его выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.