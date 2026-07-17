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Более 31 тысячи цветов уничтожили в Хабаровске из-за карантинного трипса

16 июля в Хабаровск прибыли две крупные партии цветов из Китая — почти 32 тысячи штук. Однако вместо красоты в коробках оказался опасный вредитель: западный цветочный трипс. Его обнаружили при досмотре в гвоздиках, хризантемах, герберах, жасмине и других растениях. Эксперты Россельхознадзора подтвердили заражение. Ввоз запретили, а всю партию, 172 коробки, уничтожили на специализированном предприятии.

16 июля в Хабаровск прибыли две крупные партии цветов из Китая — почти 32 тысячи штук. Однако вместо красоты в коробках оказался опасный вредитель: западный цветочный трипс. Его обнаружили при досмотре в гвоздиках, хризантемах, герберах, жасмине и других растениях. Эксперты Россельхознадзора подтвердили заражение. Ввоз запретили, а всю партию, 172 коробки, уничтожили на специализированном предприятии.