Фестиваль «Ночь в парке» впервые пройдет в Хабаровске (6+)

С 17 по 19 июля на хабаровской набережной (парк имени Муравьева-Амурского) впервые состоится масштабное культурное событие «Ночь в парке». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. В течение трех дней гостей ждут концерты, мастер-классы, интерактивные зоны, ярмарка мастеров и фудкорт. 17 июля на летней эстраде «Ракушка» пройдет концертная программа «Город у солнца» с участием местных групп, включая кавер-группу «КОРОЛЬ». 18 июля — день «Сила в корнях» посвятят традициям и единству народов Дальнего Востока: гостей встретят тематические площадки, фотозоны, ярмарка декоративно-прикладного искусства, выступят рок-группа «Руби» и творческие коллективы города. 19 июля на площадке у центральной лестницы набережной пройдет «Диджей-фест» с участием ведущих диджеев Хабаровска, хэдлайнер — рок-группа «ПаПаРок». Событие направлено на популяризацию культурного наследия народов России и развитие туризма. Вход свободный.