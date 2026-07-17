Восстановлено движение на одном из ранее закрытых из-за аварии путей СвЖД в Прикамье

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля из-за размыва земляного полотна на перегоне Кишерть — Шумково с железнодорожных путей сошли пять грузовых полувагонов и локомотив грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Из-за аварийных работ было изменено движение пассажирских поездов.