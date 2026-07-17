Замглавы МИД РФ Борисенко предупредил об активизации украинских наемников в Мали

Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС заявил, что нельзя исключать активизацию украинских наемников и террористов в Мали. По его словам, западные страны и Украина нацелены на то, чтобы «вредить» России и суверенному становлению независимых государств в странах Африки.