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Замглавы МИД РФ Борисенко предупредил об активизации украинских наемников в Мали

Борисенко заявил о попытках Украины и Запада вредить России в Африке.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС заявил, что нельзя исключать активизацию украинских наемников и террористов в Мали. По его словам, западные страны и Украина нацелены на то, чтобы «вредить» России и суверенному становлению независимых государств в странах Африки.

Дипломат добавил, что африканские страны отвергают «диктат бывших метрополий» и «неоколониальные замашки Запад».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим подпитывает рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. По ее словам, это прямое следствие масштабной милитаризации Украины со стороны НАТО и ЕС. Дипломат обратила внимание на то, что учет передаваемого оружия «хромает», что создает риски его попадания в любую точку мира.

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