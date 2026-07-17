Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС заявил, что нельзя исключать активизацию украинских наемников и террористов в Мали. По его словам, западные страны и Украина нацелены на то, чтобы «вредить» России и суверенному становлению независимых государств в странах Африки.
Дипломат добавил, что африканские страны отвергают «диктат бывших метрополий» и «неоколониальные замашки Запад».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим подпитывает рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. По ее словам, это прямое следствие масштабной милитаризации Украины со стороны НАТО и ЕС. Дипломат обратила внимание на то, что учет передаваемого оружия «хромает», что создает риски его попадания в любую точку мира.