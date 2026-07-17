На каких улицах Калининграда не будет света 17 июля

В Калининграде в пятницу, 17 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Гоголя, 12; Котовского, 1, 7; Тельмана, 37, 39−39а, 41−42, 44, 48; Тургенева, 24, 26−26а, 28−28а, 29−29а, 30, 31−31а, 32а, 34, 36, 39, 41, 43−45а, 47, 49, 51; Чехова, 1−1а, 4, 5а-б, 6, 7, 9, 10а, 12а, 13а, 15а-б, 16−18, 26.
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