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На предприятиях создадут мобильные огневые группы для защиты от атак БПЛА в Приморье

Добровольцы смогут войти в мобилизационный резерв и пройти специальную подготовку для защиты объектов критической инфраструктуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Формировать мобильные огневые группы, которые будут привлекаться для защиты важных объектов в случае угрозы применения беспилотных летательных аппаратов начали формировать на предприятиях Приморья, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В огневые группы приглашаются мужчины, из числа работников предприятий, либо кандидаты, которые будут трудоустроены на предприятия, подлежащие защите. Чтобы вступить в мобильную огневую группу — нужно подписать контракт с Министерством обороны РФ, это позволит зачислиться в мобилизационный резерв. Срок контракта пребывания в резерве — 3 года», — говорится в сообщении.

В состав групп смогут войти сотрудники предприятий, участники специальной военной операции, представители частных охранных организаций, а также граждане, находящиеся в запасе. Основное требование — мужчины должны работать на предприятиях, которые относятся к объектам, подлежащим защите, либо быть готовыми трудоустроиться в такие организации.

Резервисты будут получать ежемесячные выплаты в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. При этом за ними сохраняется рабочее место и средний заработок на предприятии.

Перед выполнением задач участники групп пройдут специальную подготовку продолжительностью не менее 140 часов. При необходимости резервистов смогут направлять на специальные сборы для работы в составе мобильных огневых групп — не более чем на шесть месяцев в год.

Отмечается, что резервисты, заключившие контракт с территориальным отрядом противодействия «БАРС», продолжают работать на своих предприятиях и не привлекаются к участию в специальной военной операции.

Во время прохождения сборов для участников предусмотрены социальные гарантии: медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, обеспечение необходимыми лекарствами, а также бесплатный проезд к месту проведения подготовки и обратно.

Формирование мобильных огневых групп в Приморье проходит на добровольной основе. Основная задача подразделений обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры региона.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Приморье вошло в число шести российских регионов с наиболее высоким уровнем развития беспилотных авиационных систем.

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