В Ростовской области камеры организаций могут подключить к «Безопасному городу»

В Ростовской области могут серьезно обновить систему видеонаблюдения «Безопасный город». С таким предложением выступил губернатор Юрий Слюсарь.
Всего к этой системе в донской столице подключено уже больше шести тысяч видеокамер. Более 250 из них оснащены функцией биометрического распознавания лиц. Благодаря этому за год удалось задержать более 150 правонарушителей, треть из которых числилась в федеральном розыске.
При этом Юрий Слюсарь считает, что потенциал технологий можно использовать еще шире. Он предложил создать правовые и технические условия, чтобы подключить к «Безопасному городу» камеры обычных организаций и бизнеса. Например, камеры частных компаний могли бы присматривать за площадками с мусорными контейнерами и фиксировать тех, кто мусорит и нарушает правила благоустройства.
— Необходимо, чтобы количество перешло в качество, — прокомментировал губернатор.
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