В Ростовской области камеры организаций могут подключить к «Безопасному городу»

Всего к этой системе в донской столице подключено уже больше шести тысяч видеокамер. Более 250 из них оснащены функцией биометрического распознавания лиц. Благодаря этому за год удалось задержать более 150 правонарушителей, треть из которых числилась в федеральном розыске.