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Власти Приморья готовятся к возможному отражению налетов беспилотников

Мобильные огневые группы для нейтрализации атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали формировать на предприятиях Приморского края, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

Мобильные огневые группы для нейтрализации атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали формировать на предприятиях Приморского края, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

«В огневые группы приглашаются мужчины, из числа работников предприятий, либо кандидаты, которые будут трудоустроены на предприятия, подлежащие защите», — написано в пресс-релизе. Желающие вступить в огневые группы должны будут подписать контракт с Минобороны.

В феврале законодательное собрание Приморского края ввело штрафы за обнародование данных об атаках беспилотников и последствиях их ударов. За все время российско-украинского вооруженного конфликта об атаках беспилотников на территории Приморья официально не сообщалось.

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