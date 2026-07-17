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Хабаровчанин получил 14 лет за попытку связаться с иностранным государством

По версии суда, мужчина пытался передать иностранному государству информацию, которая могла быть использована против безопасности России.

Хабаровский краевой суд вынес приговор жителю Хабаровска по уголовному делу о государственной измене, сообщает канал Суды Хабаровского края.

Мужчине назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как сообщили в судах Хабаровского края, дело рассматривалось по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». По версии следствия и суда, в 2023 году мужчина установил отношения сотрудничества с представителями иностранного государства и пытался передать им информацию, которая могла быть использована против безопасности России.

При этом подсудимый свою вину не признал. В сообщении суда отмечается, что его виновность была подтверждена доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

Дополнительно суд постановил конфисковать мобильный телефон и ноутбук мужчины как оборудование, которое, по версии обвинения, использовалось при совершении преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.