Хабаровчанин получил 14 лет за попытку связаться с иностранным государством

Как сообщили в судах Хабаровского края, дело рассматривалось по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». По версии следствия и суда, в 2023 году мужчина установил отношения сотрудничества с представителями иностранного государства и пытался передать им информацию, которая могла быть использована против безопасности России.