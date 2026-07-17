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Россиянам рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой Западного Нила

Наиболее эффективной мерой является защита от комаров, отметила врач-инфекционист Ольга Чернявская.

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Единственной возможностью защититься от инфицирования лихорадкой Западного Нила является применение профилактических мер против укусов комаров, поскольку лишь они могут заразить человека. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Чернявская.

«Источники лихорадки Западного Нила — птицы, особенно околоводного бассейна — утки, гуси, а также врановые, дроздовые. Кроме того, источниками являются мелкие животные, такие как грызуны, ежи и зайцы. Но и от них вирус Западного Нила не передается напрямую. Заболевание передается только через комаров, при их укусах. Единственная возможность избежать инфицирования — защита от укусов комаров. Конечно, полностью исключить возможность укусов сложно, но, по крайней мере, минимизировать можно», — сказала Чернявская.

Как отметила врач, не каждый укус комара приводит к заражению, ведь не все насекомые инфицированы. И даже не каждый укус инфицированного комара приводит к заболеванию, поскольку бывают латентные формы лихорадки Западного Нила, когда иммунная система справляется с попавшими возбудителями раньше, чем организм отреагирует появлением клинических симптомов.

«Очень важно поддерживать здоровье организма, его неспецифическую защиту, что тоже является мерой профилактики», — отметила Чернявская.

Ранее ТАСС сообщал, что лихорадка Западного Нила за последние почти 30 лет фиксировалась в 59 регионах России, первым из которых стала Волгоградская область. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе зафиксирован первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила у жителя Волгограда.

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