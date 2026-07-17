Россиянам рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой Западного Нила

«Источники лихорадки Западного Нила — птицы, особенно околоводного бассейна — утки, гуси, а также врановые, дроздовые. Кроме того, источниками являются мелкие животные, такие как грызуны, ежи и зайцы. Но и от них вирус Западного Нила не передается напрямую. Заболевание передается только через комаров, при их укусах. Единственная возможность избежать инфицирования — защита от укусов комаров. Конечно, полностью исключить возможность укусов сложно, но, по крайней мере, минимизировать можно», — сказала Чернявская.