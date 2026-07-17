«Спартак» и «Зенит» откроют российский футбольный сезон

«И у “Зенита”, и у “Спартака” сильные составы и длинные скамейки запасных. И там, и там игру определяют легионеры хорошего класса. Но команды только вышли из отпуска, и понять, на что они способны в нынешнем состоянии, невозможно, — оценивает шансы соперников Александр Мостовой. — Матч за Суперкубок станет для обеих команд первым официальным почти за полтора месяца. Я не могу выделить фаворита в предстоящей игре. Болеть, конечно, буду за “Спартак”. Но это не означает, что я считаю красно-белых победителями. За последние десять лет “Спартак” выиграл слишком мало трофеев».