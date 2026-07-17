Беременную от Пирцхалавы Катю Лукьянову госпитализировали в тяжелом состоянии

Модель Катю Лукьянову, которая утверждает, что беременна от певца Ираклия Пирцхалавы, госпитализировали ночью в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила ее команда на странице в социальных сетях.
— На связи команда Кати. Катя была госпитализирована. В настоящее время она находится в нестабильном состоянии. Мы надеемся, что с ней все будет в порядке. Подробности будут предоставлены позже, — написали близкие девушки.
До этого Катя Лукьянова рассказала, что разочаровалась в Ираклии Пирцхалаве, от которого беременна. По словам модели, она тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее.
Бывшая жена певца Елена Гребенщикова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что они с Ираклием не расстались из-за «сложившихся обстоятельств». По ее словам, она пока не готова раскрыть все подробности этой истории.
Позже подруга семьи Лукьяновой Елена Казанцева рассказала, что модель якобы может попасть под суд за мошенничество. По ее словам, Лукьянова занималась сомнительными схемами и втянула ее в «бизнес» по перепродаже шуб.