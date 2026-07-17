Трамп обвинил Китай в незаконном получении данных 220 миллионов жителей США

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 16 июля, обвинил власти Китая в якобы крупнейшем в истории компрометировании электоральных данных, начиная с 2020 года.
— КНР осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей, — заявил политик в ходе обращения, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Он также добавил, что администрация президента США оповещает штаты, где фиксировалась утечка данных. Кроме того, Белый дом намерен принять оперативные меры для защиты информации.
До этого глава государства также назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне.
Помимо этого, недавно в ходе выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте Трамп допустил, что может оставаться на посту президента страны до 2032 года.