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«Динамо-Минск» и борисовский БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций

«Динамо-Минск» и БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.

Источник: Комсомольская правда

«Динамо-Минск» и БАТЭ вышли во второй круг квалификации Лиги конференций.

ФК БАТЭ выиграл у албанского «Эльбасани» в серии послематчевых пенальти в мачте, который состоялся в азербайджанском Сумгаите.

В основное и дополнительное время ни одна из команд не смогла получить преимущество.. В серии пенальти футболисты борисовского БАТЭ оказались сильнее, игра завершилась со счетом 5:4. Следующим соперником футболистов окажется швейцарский «Сьон».

Во второй круг квалификации Лиги конференции вышли футболисты «Динамо-Минск».

«Динамо-Минск» в ответном матче играло против северомакедонского «Силекса» из Кратово после поражения в Болгарии (0:1). В основное время белорусские футболисты взяли реванш — 1:0. В период овертайма результат не изменился. Все решилось в серии послематчевых пенальти, где «Динамо-Минск» оказались сильнее. Игра завершилась со счетом 6:5. Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с бакинским «Нефтчи».

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