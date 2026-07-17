Непримиримые. «Спартак» и «Зенит» откроют российский футбольный сезон

Впереди финал мундиаля, но вот-вот и новый сезон-2026/27 в российском футболе возьмёт старт матчем за Суперкубок. В битве за престижный трофей 18 июля сойдутся две самые титулованные команды России. Одиннадцатикратный чемпион страны «Зенит» сыграет с десятикратным чемпионом «Спартаком». Лучшего начала сезона и придумать невозможно! Nn.aif.ru оценивает шансы в дерби двух столиц и внимательно изучает «царский» прогноз от советского и российского футболиста Александра Мостового.
Кто фаворит?
«Зенит» к матчу за Суперкубок подходит в статусе действующего чемпиона России. Победа в сезоне 2026/26 позволила питерской команде выиграть золото в рекордный 11-й раз.
Чемпионский состав, как известно, не меняют. И нынешним летом перестановки в составе «Зенита» минимальные. Команду пополнил экс-игрок «Балтики» колумбиец Кевин Андраде и два бразильских форварда: Педро, приехавший из «Коринтианса» и Фелипе Аугусто, перешедший из «Трабзонспора».
Аугусто счёт своим голам в России уже открыл. На днях бразилец отличился в товарищеском матче с «Нефтчи».
В игре с чемпионом из Азербайджана забивали и Александр Соболев, и Максим Глушенков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проверил в деле и плеяду южноамериканских легионеров: бразильцев Вендела, Нино и Джона Джона, колумбийца Вильмара Барриоса, аргентинца Романа Вегу.
Под вопросом участие в матче за Суперкубок выступавших на чемпионате мира 2026 бразильцев Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Сантос на мундиале отыграл все пять матчей и, наверное, получит передышку. А вот Луис Энрике провёл на чемпионате мира только полчаса в матче первого тура с Марокко. Устать форвард вряд ли успел, но после раннего вылета Бразилии с мундиаля точно находится не в лучшем настроении.
У «Спартака», который по итогам сезона 2025/26 стал обладателем Кубка России, изменений в составе тоже не много. Из прошлогодних лидеров команду покинул Тео Бонгонда, которого мы совсем недавно наблюдали на ЧМ-2026 в сборной ДР Конго.
Возможно, попрощается со «Спартаком» и Эсекьель Барко, который хочет вернуться на родину в Аргентину.
Но все другие в строю. В товарищеском матче с «Крыльями Советов» о себе напомнили Ливай Гарсия с Наилем Умяровым, забившие по голу. Появились на поле и Жедсон Фернандеш, и Маркиньос, и Пабло Солари.
Громких приобретений у «Спартака» пока нет. За исключением вернувшихся из аренд группы российских игроков: Даниила Хлусевича, Антона Зиньковского и Данила Пруцева, пока о трансферах красно-белых ничего не слышно.
«И у “Зенита”, и у “Спартака” сильные составы и длинные скамейки запасных. И там, и там игру определяют легионеры хорошего класса. Но команды только вышли из отпуска, и понять, на что они способны в нынешнем состоянии, невозможно, — оценивает шансы соперников Александр Мостовой. — Матч за Суперкубок станет для обеих команд первым официальным почти за полтора месяца. Я не могу выделить фаворита в предстоящей игре. Болеть, конечно, буду за “Спартак”. Но это не означает, что я считаю красно-белых победителями. За последние десять лет “Спартак” выиграл слишком мало трофеев».
Последнее слово за красно-белыми.
В сезоне 2026/27 соперники сходились трижды.
В чемпионате России перевес остался за «Зенитом». В игре первого круга, которая была сыграна 16 августа 2025 года, красно-белые и сине-бело-голубые в Москве разошлись результативной ничьей 2:2.
А в марте 2026 «Зенит» на своём поле победил 2:0. Оба мяча хозяева тогда забили с пенальти. Сначала отличился экс-спартаковец Александр Соболев, а затем залётный колумбийский легионер Джон Дуран, который в «Зените» не задержался.
Само собой, в стане «Спартака» с двумя назначенными пенальти были категорически не согласны. И скандальное послевкусие у этого матча держалось ещё почти месяц. Пока «Спартак» не взял красивый реванш.
8 апреля соперники вновь сошлись лицом к лицу на «Газпром Арене». Полуфинальный матч Кубка России по своему драматизму получился под стать сражениям чемпионата мира. По ходу игры противники голов друг другу не забили, а спартаковец Барко ещё и смазал пенальти.
Судьба решалась в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов. И здесь верх взял «Спартак», который шагнул в финал, а затем и выиграл трофей.
Последнее слово в сезоне 2025/26 осталось за красно-белыми. И у «Зенита» теперь точно есть зуб. Но станет ли это дополнительной мотивацией для действующих чемпионов страны или, скорее, лишним грузом?
«Более расслабленными к матчу должны подойти футболисты “Спартака”. Красно-белые недавно выиграли Кубок России — свой первый трофей за девять лет. Сейчас могут взять ещё и Суперкубок. Для тренерского штаба Хуана Карлоса Карседо это прекрасная возможность лет на десять продлить себе жизнь в футболе, — считает Александр Мостовой. — А “Зенит” очень много сил потратил на возвращение золотых медалей чемпионата России. Мы видим, что в последние годы победы ему даются тяжело. Клуб ставит задачу выигрывать всё, и это изматывает».
Десятый кубок «Зенита» или реванш «Спартака»?
Впрочем, если вспоминать историю Суперкубка, здесь последнее слово было за «Зенитом». «Львы» Санкт-Петербурга и «гладиаторы» из Москвы сходились в битве за трофей в 2022 году, и команда из северной столицы разнесла соперника в пух и прах — 4:0!
Именно «Зениту» принадлежит рекорд по завоеванию Суперкубков. Всего питерский клуб брал этот трофей девять раз. В Нижнем Новгороде 18 июля питерцы могут сделать это в юбилейный десятый.
А вот футболисты «Спартака» поднимали Суперкубок над головой лишь однажды — в 2017-м. В тот самый год, когда они же в последний пока раз становились чемпионами России.
При этом красно-белые играли в финалах Суперкубка пять раз и четырежды (в 2004-м, 2006-м, 2007-м и 2022 годах) терпели поражения.
«Зенит», как уже сообщалось, делал это девять раз, ЦСКА — восемь, «Локомотив» — три, «Спартак» — один раз. А ещё дважды до золота Суперкубка добирался казанский «Рубин».
Волжане праздновали успех в 2010 и 2012 годах. И оба раза в составе «Рубина» победителем становился нижегородец Пётр Быстров.
Но первым из нижегородцев участие в игре за Суперкубок принял не он: в 2004 году рассудить ЦСКА и «Спартак», сразившихся в матче за еще совсем молодой трофей, вышел арбитр Игорь Егоров.
Егоров был главным судьёй и в 2006 году, когда Суперкубок вновь оспаривали «Спартак» и ЦСКА.
Оба раза тогда побеждали армейцы.
Удачи нижегородское судейство спартаковцам не принесло. Принесёт ли им успех нижегородский стадион?
Дополнительное время и серия пенальти?
К слову, «Совкомбанк Арена» матч за Суперкубок уже принимала, и было это в знаковый для российского футбола год — 2018-й.
27 июля 2018 года, когда столица Приволжья ещё дышала матчами мундиаля с участием Лео Месси, Килиана Мбаппе и Гарри Кейна, в Нижний Новгород пожаловали столичные «Локомотив» и ЦСКА.
Футбол тогда был на пике популярности, и трибуны стадиона на Стрелке были забиты под завязку. Правда, сам матч получился отнюдь не в духе мундиаля: 0:0 в основное время и минимальная победа ЦСКА в дополнительное.
Хочется верить, что «Зенит» и «Спартак» подарят более увлекательное зрелище.
Хотя прогноз от Александра Мостового не очень воодушевляет: «Изобилия голов я точно не жду. Матч либо завершится минимальной победой кого-то из соперников. Либо команды вообще уйдут в дополнительное время или даже в серию пенальти».