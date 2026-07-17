Новости Ростовской области 17 июля: БПЛА, бензин, криминал, погода

Остальные подсудимые получили сроки от 7,5 до 16 лет колонии. Напомним, уголовное дело было возбуждено после масштабной силовой спецоперации весной 2021 года. Следствие доказало, что земли под крупнейшие торговые хабы региона («Атлант», «Овощной», «Алмаз», «Строительный») были незаконно присвоены в начале 2000 годов. Большинство этих рынков было закрыто, а иски прокуратуры о возврате земель государству удовлетворены. Вынесенный приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.