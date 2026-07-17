Новости Ростовской области 17 июля: БПЛА, бензин, криминал, погода

Минувшей ночью небо над Ростовской областью защищали от беспилотников ВСУ, а автолюбители уже прикидывают бюджет из-за роста цен на топливо.
О самых важных и актуальных событиях в регионе этим утром — в нашей традиционной подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о главном на «АиФ-Ростов».
Аатака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 17 июля 2026: украинские беспилотники уничтожены в пяти районах.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной воздушной атаки на территорию региона. По оперативным данным, силы ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ над Аксайским, Неклиновским, Каменским, Усть-Донецким и Сальским районами.
Никто не пострадал, разрушений нет. Власти региона напоминают о сохраняющейся угрозе. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности: не находиться на открытых пространствах, оставаться в помещениях и не подходить к окнам.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 17 июля 2026 года и большие очереди.
К 17 июля в Ростовской области продолжается рост цен на большинство марок бензина и дизельное топливо. На заправках за порядком следят волонтёры и казаки.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 16 июля 2026 года:
• АИ-92 — 82.62 ₽/л.
• АИ-95 — 92.26 ₽/л.
• АИ-98 — 110.95 ₽/л.
• Дизельное топливо — 90.12 ₽/л.
В Ростове могут ввести дежурства на АЗС и новый лимит на продажу топлива.
Власти выступили с инициативой организовать дежурства оперативных групп на автозаправочных станциях в часы пик. Для поддержания порядка и консультирования водителей к работе таких групп планируется привлекать волонтёров, народных дружинников и представителей казачьих объединений.
Кроме того, в мэрии рассматривают дополнительные меры регулирования рынка топлива. Среди них — продажа бензина в зависимости от чётности или нечётности автомобильных номеров, установление лимита отпуска топлива от 10 до 40 литров на один автомобиль, а также ограничение работы АЗС в ночное время.
В Ростовской области снизился уровень преступности.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о снижении общего уровня преступности в регионе. Об этом он написал в своих социальных сетях по итогам рабочей встречи с руководителем СУ СКР по региону Асланом Хуаде.
По словам главы региона, по сравнению с прошлым годом в области сократилось число тяжких правонарушений. Кроме того, следователи усилили работу по защите прав участников СВО и ужесточили контроль в миграционной сфере.
Власти региона ранее уже поддержали инициативу ведомства об ограничении привлечения иностранных граждан к работе в отдельных отраслях экономики.
Суд вынес обвинительный приговор фигурантам громкого дела об аксайских рынках.
Пролетарский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор фигурантам громкого дела «Аксайской ОПГ» о незаконном завладении крупными земельными участками. Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев осуждены на 17 лет лишения свободы каждый. Дополнительно им назначены крупные штрафы: Борзенко — 4 млн рублей, Бабаеву — 4,4 млн рублей.
Остальные подсудимые получили сроки от 7,5 до 16 лет колонии. Напомним, уголовное дело было возбуждено после масштабной силовой спецоперации весной 2021 года. Следствие доказало, что земли под крупнейшие торговые хабы региона («Атлант», «Овощной», «Алмаз», «Строительный») были незаконно присвоены в начале 2000 годов. Большинство этих рынков было закрыто, а иски прокуратуры о возврате земель государству удовлетворены. Вынесенный приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Ливни и град: прогноз погоды в Ростовской области на 17 июля 2026.
Синоптики предупреждают о переменной облачности и кратковременных дождях с грозами на территории региона.
Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 6−11 м/с. При грозе порывы усилятся до 15−18 м/с, в отдельных районах — до 20−23 м/с.
Температура воздуха ночью составит +16… +21°C (в северных районах до +12°C). Днем в области ожидается +22… +27°C, на юге региона столбики термометров поднимутся до +31°C.