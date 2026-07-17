Названы самые высокооплачиваемые профессии с навыками работы с ИИ

«Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам — в среднем 200 тысяч рублей в месяц, а также программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в исследовании.