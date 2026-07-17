В промзоне Ростова продают мельничный комплекс с каменными жерновами

В Ростове-на‑Дону выставили на продажу мельничный комплекс с каменными жерновами. Объявление появилось в июле на популярной площадке объявлений. Объект расположен в промзоне, в микрорайоне Заречная Железнодорожного района.
Ключевое преимущество предприятия — технология помола «Дания» на каменных жерновах: она позволяет выпускать муку высокого качества с особыми потребительскими свойствами. В ассортименте — обойная, обдирная и сеяная ржаная мука, мука первого и второго сортов из пшеницы, крупка, а также специализированные виды (полбяная, спельтовая, овсяная, ячменная и др.).
Для пекарен такой помол даёт важные преимущества: стабильный вкус от партии к партии, сохранение свежести за счёт низкой температуры помола, а также сильные маркетинговые возможности (формулировки «на каменных жерновах», «холодный помол» востребованы в сегменте ремесленного хлеба).
Предприятие предлагается «под ключ»: технологический процесс налажен, оборудование новое, линии готовы к запуску, предусмотрена фасовка продукции. Рынки сбыта включают маркетплейсы, продуктовые сети и тендеры.
В состав лота входит земельный участок площадью 50 соток (статус — промышленная зона), строения общей площадью 450 кв. м и отапливаемое подвальное помещение аналогичной площади — его можно использовать, например, под овощехранилище или аквакультуру. Все помещения с ремонтом (стены облицованы плиткой), проведены необходимые коммуникации: электричество (используемая мощность — ~100 кВт, допустимая — ~300 кВт), видеосвязь и интернет.
Полный перечень активов предоставляется по запросу. Продавец не торопится с сделкой и ориентирован на реальных покупателей; причина продажи — смена места жительства.