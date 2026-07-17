В промзоне Ростова продают мельничный комплекс с каменными жерновами

Ключевое преимущество предприятия — технология помола «Дания» на каменных жерновах: она позволяет выпускать муку высокого качества с особыми потребительскими свойствами. В ассортименте — обойная, обдирная и сеяная ржаная мука, мука первого и второго сортов из пшеницы, крупка, а также специализированные виды (полбяная, спельтовая, овсяная, ячменная и др.).