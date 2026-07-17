Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск не пустили зараженные нектарины из Кыргызстана

В Красноярске специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз на оптовый рынок партии зараженных нектаринов из Кыргызстана.

В Красноярске специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз на оптовый рынок партии зараженных нектаринов из Кыргызстана.

Специалисты осмотрели 86 кг свежих нектаринов, это 15 ящиков, которые привезли автомобильным транспортом. Во время фитосанитарного контроля у продукции заметили признаки заражения карантинным вредителем. Лабораторные исследования подтвердили, что в нектаринах находились гусеницы восточной плодожорки.

Чтобы не допустить распространения вредителя, лицу, которое ввезло продукцию, выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. По решению собственника зараженные нектарины уничтожили.

Восточная плодожорка считается опасным карантинным вредителем плодовых культур. Ее гусеницы повреждают персики, нектарины, сливы, абрикосы, яблони, груши и другие растения. Поврежденные плоды быстро загнивают, теряют товарный вид и становятся непригодными для продажи и хранения. В районах широкого распространения вредитель может привести к значительным потерям урожая.