В Красноярск не пустили зараженные нектарины из Кыргызстана

В Красноярске специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз на оптовый рынок партии зараженных нектаринов из Кыргызстана.
Специалисты осмотрели 86 кг свежих нектаринов, это 15 ящиков, которые привезли автомобильным транспортом. Во время фитосанитарного контроля у продукции заметили признаки заражения карантинным вредителем. Лабораторные исследования подтвердили, что в нектаринах находились гусеницы восточной плодожорки.
Чтобы не допустить распространения вредителя, лицу, которое ввезло продукцию, выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. По решению собственника зараженные нектарины уничтожили.
Восточная плодожорка считается опасным карантинным вредителем плодовых культур. Ее гусеницы повреждают персики, нектарины, сливы, абрикосы, яблони, груши и другие растения. Поврежденные плоды быстро загнивают, теряют товарный вид и становятся непригодными для продажи и хранения. В районах широкого распространения вредитель может привести к значительным потерям урожая.