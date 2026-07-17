В Красноярск не пустили зараженные нектарины из Кыргызстана

Восточная плодожорка считается опасным карантинным вредителем плодовых культур. Ее гусеницы повреждают персики, нектарины, сливы, абрикосы, яблони, груши и другие растения. Поврежденные плоды быстро загнивают, теряют товарный вид и становятся непригодными для продажи и хранения. В районах широкого распространения вредитель может привести к значительным потерям урожая.