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В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Чернышов предложил внедрить автоматический поиск свободной записи к врачу по ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить автоматический поиск свободной записи к врачу по ОМС через «Госуслуги» и медицинские информсистемы, если в поликлинике прикрепления нет талонов в нужный срок.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом “Госуслуги” функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок», — говорится в письме.

Сейчас, как отмечается в документе, при отсутствии свободной записи поиском другой клиники занимаются лечащий врач или руководство поликлиники, что, по мнению автора, создает дополнительную нагрузку на медперсонал, отвлекая врачей от их основных обязанностей.

Вице-спикер пояснил, что, согласно предложенному механизму, система должна в режиме реального времени анализировать доступную запись в медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, и автоматически предлагать пациенту ближайшие доступные варианты, а подтвердить запись можно будет без участия медицинских работников.

Чернышов подчеркнул, что реализация этой меры позволит снять с врачей и администраций поликлиник функцию поиска свободных мест, сократить административную нагрузку на медучреждения и сделать получение медицинской помощи удобнее для граждан.

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