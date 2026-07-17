В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом “Госуслуги” функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок», — говорится в письме.
Сейчас, как отмечается в документе, при отсутствии свободной записи поиском другой клиники занимаются лечащий врач или руководство поликлиники, что, по мнению автора, создает дополнительную нагрузку на медперсонал, отвлекая врачей от их основных обязанностей.
Вице-спикер пояснил, что, согласно предложенному механизму, система должна в режиме реального времени анализировать доступную запись в медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, и автоматически предлагать пациенту ближайшие доступные варианты, а подтвердить запись можно будет без участия медицинских работников.
Чернышов подчеркнул, что реализация этой меры позволит снять с врачей и администраций поликлиник функцию поиска свободных мест, сократить административную нагрузку на медучреждения и сделать получение медицинской помощи удобнее для граждан.